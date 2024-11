Giugliano-Avellino: i dettagli per la prevendita biglietti Martedì (ore 18.30) la sfida al "De Cristofaro" per l'ottavo di finale di Coppa Italia di Serie C

È iniziata la prevendita biglietti per il settore ospiti del "De Cristofaro" per la gara Giugliano-Avellino, in programma martedì (ore 18.30) e valida come ottavo di finale della Coppa Italia di Serie C. Sono 500 i tagliandi a disposizione della tifoseria biancoverde.

Il comunicato del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che in vista della gara Giugliano-Avellino, che verrà disputata martedì 26 novembre 2024 alle ore 18:30, valevole per la Coppa Italia di serie C è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Alberto De Cristofaro” per un totale di 500 posti. I ticket avranno un prezzo di € 12,50 più € 2,50 di diritti di prevendita e saranno acquistabili online sul portale Etes o presso i punti vendita autorizzati. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di lunedì 25 novembre 2024".