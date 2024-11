Giugliano-Avellino 2-4: tabellino e voti dei lupi Lupi ai quarti di finale della competizione della Lega Pro

Sei marcatori diversi con un pirotecnico 4-2 ospite per Giugliano-Avellino. I lupi vincono al "De Cristofaro" e ottengono il pass per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Poteva essere l'occasione per Tribuzzi, ma il capitolino non ha trovato l'acuto per sbloccarsi ed è stato sostituito con Russo, protagonista per il ribaltone in avvio di ripresa. Redan si conferma, segnano Armellino e Gori. Buona prova per Benedetti e Llano.

Il tabellino

Serie C - Coppa Italia

Ottavi di Finale

Giugliano - Avellino 2-4

Marcatori: 4' pt Giorgione (G), 1' st Russo (A), 3' st Armellino (A), 27' st Gori (A), 30' st Redan (A), 45' st Maselli (G)

Giugliano (4-3-3): Barosi; Valdesi (31' st Scaravilli), Solcia, Caldore, Oyewale; Giorgione, Maselli, Celeghin (31' st Peluso); Njambe, De Paoli (31' st Masala), Balde (34' st D'Agostino). All. Bertotto. A disp. D. Russo, Iardino, Ciuferri, Padula, Cuciniello, Minelli, Nuredini, Lleshi

Avellino (4-3-1-2): Marson 6; Llano 6, Cionek 6,5, Benedetti 6,5, Liotti 6; Toscano 6 (41' st Mutanda sv), Armellino 6,5 (23' st Palmiero 6), Rocca 6; Tribuzzi 5 (1' st R. Russo 7,5); Vano 6 (23' st Redan 7), Gori 6,5 (41' st Campanile sv). All. Biancolino 7. A disp. Guarnieri, Iannarilli, Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore, Arzillo, Sounas, Sannipoli, De Cristofaro

Arbitro: Gavini

Ammoniti: Vano (A), De Paoli (G), Tribuzzi (A), Maselli (G)

Recupero: 1' pt, 4' st