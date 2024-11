Gomez a "Focus Serie C": "Impressionato dall'Avellino visto a Crotone" L'attaccante del Crotone: "Campionato aperto. Ci sono diverse squadre pronte a dire ancora tanto"

"Siamo in un momento importante della stagione. La sconfitta contro l'Avellino è stata abbastanza pesante. Contro l'Avellino sono gare sentite e soprattutto in casa non è stata bellissima serata. Da lì però qualcosa è cambiato. Ricordo il discorso del nostro direttore prima di entrare in campo con il Monopoli. Da lì qualcosa è scattato e i risultati sono arrivati": così si è espresso Guido Gomez, attaccante del Crotone, nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel.

"È ancora tutto aperto per il primo posto"

"Parlare di chi vincerà il campionato, credo sia prestissimo. Penso che si è visto. Siamo partiti male e ora con una striscia di risultati positivi abbiamo ritrovato una buona posizione. Come squadre non ci sono solo Benevento e Avellino, ma anche altre che sono ben organizzate e lo stanno dimostrando. - ha aggiunto Gomez - Devo dire che la squadra che mi ha impressionato di più è l'Avellino anche per la vittoria che ha ottenuto contro di noi a Crotone. Il Benevento ha giocatori più giovani, l'Avellino ha più esperienza. Il cammino è apertissimo e negli ultimi anni non ha vinto quella che spende di più. Dobbiamo pensare a noi. Il Benevento sta lì, dietro ci sono 6-7 squadre che possono dare fastidio".