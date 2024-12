Avellino: 1-1 a Monopoli, quarto pareggio di fila in campionato Tutto nel primo tempo: lupi avanti con De Cristofaro, ripresi da Yabre

L'Avellino non si sblocca in campionato. Dopo il 4-2 in Coppa Italia di Serie C con il Giugliano, a Monopoli arriva il quarto pareggio di fila in campionato. Risultato di 1-1 tra la squadra pugliese e i lupi, avanti con De Cristofaro al 17' e ripresi da Yabre al 37'. Gli irpini non sfruttano a dovere il vantaggio e vivono un secondo tempo in cui la vera chance arriva sul piattone di Patierno con Vitale bravo a chiudere. Quinto posto a quota 26 con Potenza e Crotone per l'Avellino dopo 17 turni a -8 dal Benevento capolista.

Primo tempo

Biancolino punta su Redan trequartista con Patierno e Gori in attacco e con Armellino a centrocampo per lo squalificato Palmiero. Iniziale fase di studio vissuta con decisione da una parte e dall'altra, al 17' Armellino verso Sounas che apre al mancino di De Cristofaro a giro sul secondo palo su cui Vitale non può nulla per l'1-0 Avellino. Al 20' il Monopoli deve fare a meno di Vazquez che esce in barella per un infortunio alla caviglia (dentro Yeboah). In questa fase i lupi guidano il match, ma non capitalizzano. I padroni di casa ne approfittano al 37'. Grandolfo pesca Yabre che supera Iannarilli per l'1-1. Il finale di primo tempo non è semplice per l'Avellino, ma il parziale si conferma (1-1 all'intervallo).

Secondo tempo

Al 49' i tifosi biancoverdi ricordano Adriano Lombardi (sabato scorso il 17esimo anniversario della sua scomparsa). I lupi rischiano al 64' con la conclusione di Scipioni, chiusa da Iannarilli. Dentro Russo e Rocca per Redan e Sounas. Poco prima Cionek aveva preso il posto di Rigione, reduce da un doppio colpo subito da Yeboah. Al 23' della ripresa l'Avellino carica con una doppia conclusione di De Cristofaro e Russo, cancellate dal muro difensivo del Monopoli. Al 77' Russo ci prova su punizione, Vitale rischia, ma tiene. A 4 dal termine la vera chance del nuovo vantaggio ospite: Patierno va di piatto sul potenziale assist di Russo, Vitale respinge. Nel finale dentro anche Mutanda e De Cristofaro, ma nei 6 minuti di recupero arriva solo il colpo di testa di Armellino: finale di 1-1.