Monopoli-Avellino 1-1: tabellino e voti dei lupi, manca il graffio Ancora un pari: Patierno va di piattone nell'ultima vera chance del match per i lupi, Vitale chiude

L'Avellino chiude la gara di Monopoli con il quarto pareggio di fila in campionato. Altro turno volato via con la conferma delle distanze dalla vetta e con il quinto posto condiviso con Potenza e Crotone a -8 dal Benevento primo in classifica. Alla squadra irpina sembra mancare il graffio per chiudere la gara o riprendersela pienamente. È accaduto dopo il gol del vantaggio firmato dallo splendido sinistro di De Cristofaro e dopo il pari realizzato da Yabre. Nei minuti finali del match, sul piattone, Patierno spreca contro Vitale e sul tentativo piazzato conferma la fase opaca dopo giornate in cui a suon di reti ha garanito il rilancio dei lupi in classifica.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Diciassettesima Giornata

Monopoli - Avellino 1-1

Marcatori: 17' pt De Cristofaro (A), 37' pt Yabre (M)

Monopoli (3-5-2): Vitale; Viteritti, Miceli, Angileri; Valenti (39' st Cristallo), Scipioni (24' st Virgilio), Battocchio, Falzerano (24' st Bulevardi), Yabre (39' st Pace); Vazquez (24' pt Yeboah), Grandolfo. All. Colombo. A disp. Garofani, Sibilano, Bizzotto, De Sena, Fazio, De Risio, Ferrini, Cellamare, Bruschi, De Palo

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6; Cancellotti 6,5, Rigione 5,5 (17' st Cionek 6), Enrici 6,5, Frascatore 5,5; De Cristofaro 7 (45' st Mutanda sv), Armellino 5,5, Sounas 5,5 (21' st Rocca 6); Redan 5 (21' st Russo 6); Gori 5 (45' st Campanile sv), Patierno 5. All. Biancolino 5. A disp. Marson, Llano, Benedetti, Liotti, Arzillo, Toscano

Arbitro: Ancora

Ammoniti: Biancolino (A), Yeboah (M), Cancellotti (A), Angileri (M), Mutanda (A)

Recupero: 4' pt, 6' st