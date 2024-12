Monopoli-Avellino 1-1, Biancolino: "Gira così, ma dobbiamo dare qualcosa in più" Il tecnico dei lupi: "Manca la vittoria, ma ho sempre ottime risposte dai ragazzi"

"È stata una buona prestazione, ma abbiamo subito alla prima occasione con un mezzo tiro in porta e abbiamo preso gol. Gira così in questa fase, ma dobbiamo continuare a lavorare per dare qualcosa in più che garantirà il ritorno alla vittoria in campionato". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Monopoli-Avellino 1-1 al "Veneziani": "Abbiamo creato tanto, ma dobbiamo essere ancora più cattivi e ci vorrebbe quel pizzico di fortuna in più. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Sono sicuro che arriverà il momento per riprendere il cammino di vittorie. La scelta di Redan trequartista? Il Monopoli usciva spesso con il quinto e la mezzala. Occorreva un attaccante tra le linee e sulla profondità. Mi è piaciuto e la squadra ha dato tutto. Dispiace per il risultato, ma c'è da continuare a lavorare. Manca la vittoria, ma ho sempre avuto ottime risposte dal gruppo sin dal primo giorno di lavoro. Tutti mi danno quello che chiedo. Sono quattro pareggi in cui quattro gare con squadre di qualità, ma tutte le sfide saranno difficili. Chi giocherà contro di noi darà sempre il meglio e siamo chiamati a essere più bravi dell'avversario di turno".