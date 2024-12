Avellino: altra chance volata via e nei big match... Domenica (ore 17.30) sarà scontro diretto contro la quarta forza del girone C dopo 17 turni

L'Avellino non approfitta di un turno ricco di pareggi per le prime 6 della classifica. Non a caso il Sorrento ha vinto il derby con il Giugliano e si ritrova da solo con qualità al quarto posto. I lupi, ora quinti con Potenza e Crotone, non sanno più vincere in campionato. Dopo un pari all'esordio e 6 successi consecutivi la gestione Biancolino ha trovato nel pomeriggio del 3 novembre, giorno del ko casalingo con il Taranto, un cambio di passo in negativo, sicuramente in termini di risultati. Da lì sono arrivati 4 pareggi di fila, l'ultimo ieri sera a Monopoli, che hanno limitato con decisione il cammino biancoverde.

Controllo apparente, poi il gol subito e cambia tutto

Nel momento utile l'Avellino non trova più il graffio che era stato dominante nelle 6 vittorie consecutive. Non chiude la gara o comunque non strappa di forza l'intera posta in palio perché prosegue l'altalena all'interno della prestazione. Al "Veneziani" piglio giusto anche nei secondi successivi al bellissimo mancino di De Cristofaro per l'1-0, poi è bastato un episodio a cambiare tutto all'improvviso. Lettura difensiva errata, gol di Yabre al 37' e l'Avellino è ripiombato nel saliscendi emotivo con momenti da possibile nuovo vantaggio, in particolar modo sul piattone di Patierno nel finale, legati a fasi complicate e di rischio.

"Gira così, ma dobbiamo dare qualcosa di più"

"Manca quel quid in più": De Cristofaro e Biancolino hanno rimarcato il concetto nel post-gara. All'Avellino tocca garantirselo in fretta quel qualcosa in più perché l'ulteriore chance di ridurre il divario dalla vetta aggancciando il Monopoli al terzo posto è volata via e nei big match ci sono stati i pareggi con il Benevento (trasferta), il Cerignola (in casa), il Monopoli e il Potenza (in trasferta), il ko con il Picerno (in trasferta), i pari con il Giugliano (in casa) e le vittorie contro Crotone e Trapani (in trasferta) nella fase migliore, nella striscia di successi: prove di un percorso particolare e che ha presentato tanti segnali, positivi e negativi, da valutare verso il giro di boa e verso un nuovo scontro diretto. Domenica (ore 17.30) il Sorrento sarà ospite dei lupi al "Partenio-Lombardi".