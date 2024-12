Biancolino: "Occorrerà un po' più di cattiveria e deve partire anche da me" Conferenza pre-gara per il tecnico biancoverde verso Avellino-Sorrento

Domani (ore 17.30) l'Avellino ospiterà il Sorrento al "Partenio-Lombardi". La gara è stata presentata dal tecnico dei lupi, Raffaele Biancolino, in conferenza stampa. "Affronteremo una squadra che merita il posto che occupa. - ha affermato - Troveremo una squadra senza pressioni che verrà ad Avellino per mantenere il posto in classifica. Gli infortunati? Abbiamo ancora giocatori non al top e speriamo nell'allenamento di oggi di recuperare qualcuno. Occorre quel qualcosa in più in grado di portarci alla vittoria, abbiamo visto nei pareggi che siamo usciti con buone prestazioni, ma che non sono bastate per la vittoria. Occorre quel quid in più e giocando in casa dobbiamo fare di tutto per ritornare alla vittoria".

"Peccato i risultati, ma contento per le prestazioni"

"In cosa dobbiamo fare meglio? Sfruttare qualche occasione in più. Dovevamo essere un po' più cattivi e sono anche nel discorso. Qualcosa non è andato vedendo gli ultimi risultati, ma sono contento per le prestazioni. La continuità sarà determinante. Giocando così i risultati arriveranno e mi auguro già domani di fare risultato pieno. Quella di domani è una gara importante. Giochiamo in casa e dobbiamo centrare i tre punti. C'è tempo, ma non possiamo perderne altro. Alla prestazione dobbiamo unire il risultato. Gli attaccanti? Basta il gol per sbloccarsi. Il discorso vale per Redan che è passato da non giocare a essere protagonista. Rocca e Russo? Stanno facendo bene. Sono due giocatori importanti. Sono pronti sia dall'inizio che a gara in corso. Il Sorrento? La nostra pressione è quella di vincere, lo so io e lo sanno tutti. Avellino ti fa sentire un giocatore importante, che deve vincere. La piazza non merita questa categoria. Bisogna lavorare per centrare l'obiettivo e uscire quanto prima da questa categoria".