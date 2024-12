Avellino-Sorrento: le probabili formazioni, un unico vero dubbio Alle 17.30 il calcio d'inizio del derby campano della diciottesima giornata di Serie C

Alle 17.30 sarà calcio d'inizio del derby campano del diciottesimo turno di Serie C tra l'Avellino e il Sorrento, quarto in classifica dopo 17 giornate del girone C. Biancolino recupera D'Ausilio e Vano e ritrova Palmiero e Tribuzzi dopo le rispettive squalifiche. L'unico indisponibile è Mutanda per un risentimento all'adduttore della gamba destra.

D'Ausilio in vantaggio su Russo per il ruolo

Modulo 4-3-1-2 per i lupi con il pacchetto difensivo verso la conferma al pari della mediana: Iannarilli in porta con Cancellotti e Frascatore sulle fasce, con Rigione ed Enrici centrali e linea di centrocampo composta da De Cristofaro e Sounas nei ruoli di mezzala e con il ritorno di Palmiero regista. Il vero dubbio è per lo spot di trequartista. L'obiettivo è il ritorno completo di D'Ausilio, quindi dal primo minuto. In caso di panchina per l'ex Cerignola è pronto Russo per una maglia da titolare. In attacco Redan farà coppia con Patierno.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Patierno, Redan. All. Biancolino. A disp. Guarnieri*, Marson, Cionek, Benedetti, Llano, Liotti, Rocca, Tribuzzi, Armellino, Toscano, Arzillo, Russo, Gori, Campanile, Vano

Così i costieri contro il Giugliano

"Siamo un grande gruppo in cui ciascuno è pronto ad aiutare ed incitare i compagni. Andiamo ad Avellino con tanto rispetto per l’avversario e altrettanto entusiasmo per provare a proseguire questa bella striscia di risultati": così Scala alla vigilia del match.

Sorrento (4-3–1-2): Del Sorbo; Todisco, Di Somma, Blondett, Carotenuto; Cangianiello, De Francesco (42' st Lops), Cuccurullo (42' st Riccardi); Colangiuli (16' st Musso); Guadagni (42' st Cadili), Bolsius (31' st Scala). All. Barilari. A disp. Albertazzi, Harrasser, Vitiello, Fusco, Colombini, Russo, Polidori, M. Esposito, D. Esposito