Avellino-Sorrento 1-0, Cancellotti: "Bravi a soffrire, vittoria utilissima" Le parole del terzino destro biancoverde al termine del match al "Partenio-Lombardi"

"Di buono c’è molto. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire. Il Sorrento c’ha provato fino alla fine, siamo stati bravi a tenere il risultato". Così Tommaso Cancellotti si è espresso al termine di Avellino-Sorrento 1-0: "Credo che sia stata una prestazione di carattere ed è arrivata una vittoria importante. - ha spiegato il terzino destro biancoverde - La fase vissuta? Questo risultato ci dà grande fiducia. Ci è mancato l’episodio per finalizzare la prestazione. Siamo riusciti a portarci in vantaggio e poi siamo stati concentrati fino alla fine. Ci toglierà delle scorie. La mia stagione? Nasco come terzino e sono nel ruolo. Sono contento di essere un giocatore duttile, abile su più zone del campo. Nel calcio di oggi è determinante. Sono lanciato a fare tutto e imparare tanti dettagli fino alla fine. La mia continuità? Mi fa piacere perché significa che riesco sempre a dare qualcosa. C’è concorrenza positiva con Thiago Cionek e anche con Manuel Llano. Si allena sempre forte e mi aiuta a dare tutto, anche di più. L’attacco non si è sbloccato, ma penso che ci siano tante gare in una e gli attaccanti, anche se non hanno segnato, sono stati i primi a difendere. Il mio rinnovo? Sarei molto felice, ma ci penso poco, penso al campo. La mia situazione contrattuale è questa, ma sono sicuro che si troverà un accordo. La volontà è di proseguire”.