I convocati di Team Altamura - Avellino: le ultime su D'Ausilio È la vigilia del match della diciannovesima giornata del girone C di Serie C

"Michele D’Ausilio in seguito a continui fastidi accusati al flessore della gamba destra ha praticato esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni. Nel punto di dolenza, attraverso altre approfondite indagini, è stata riscontrata una non perfetta cicatrizzazione del ventre muscolare. Lo staff medico del club, tenendo in considerazione tale anomalo processo di cicatrizzazione, di concerto con gli specialisti di Villa Stuart ha ritenuto opportuno sottoporre il calciatore a nuovi cicli di terapia specifica ai fini dell’ottenimento del pieno recupero". Così l'Avellino ha presentato l'evoluzione dell'infortunio al flessore della gamba destra per D'Ausilio che non figura nell'elenco dei convocati per la sfida con il Team Altamura. Assente anche Noah Mutanda "alle prese con un risentimento all’adduttore della gamba destra". Damiano Cancellieri e Daniel Sannipoli non sono inclusi nella lista dei 23 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.213/L del 18/03/2024.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson;

Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 21 Armellino, 24 Sounas, 25 Toscano

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 57 Campanile, 91 Vano