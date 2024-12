Team Altamura - Avellino 1-3: tabellino e voti dei lupi Attaccanti protagonisti, ma anche Iannarilli è decisivo con almeno tre interventi

L'Avellino ottiene la seconda vittoria di fila al "D'Angelo" di Altamura. Redan, Patierno e Gori protagonisti per il 3-1 in trasferta, ma anche Iannarilli risulta decisivo, in particolar modo nel finale dopo il palo colpito da Minesso.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Diciannovesima Giornata

Team Altamura - Avellino 1-3

Marcatori: 6' pt Rolando (TA), 24' pt Redan (A), 2' st Patierno (A), 46' st Gori (A)

T. Altamura (4-2-3-1): Viola; Mane (16' st Leonetti), Silletti, De Santis, Acampa; Di Pinto, Franco (16' st Bumbu); Rolando, D’Amico, Grande (41' st Molinaro); Simone (34' st Minesso). All. Di Donato. A disp. Pane, Poggesi, Andreoli, Peschetola, Gigliotti, Lagonigro

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 7; Cancellotti 6, Rigione 6, Enrici 6,5, Frascatore 5,5, De Cristofaro 6 (37' st Toscano sv), Palmiero 6,5 (30' st Armellino 6), Rocca 6 (23' st Sounas 6); Tribuzzi 6 (23' st Russo 6); Patierno 7 (37' st Gori 7), Redan 7. All. Biancolino 6,5. A disp. Marson, Cionek, Benedetti, Campanile, Llano, Vano, Liotti

Arbitro: Madonia

Ammoniti: Silletti (TA), De Cristofaro (AV), Palmiero (AV), Franco (TA), Toscano (AV), Molinaro (TA)

Recupero: 1' pt, 6' st