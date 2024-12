Altamura-Avellino 1-3, Biancolino: "Tre punti preziosi con l'attacco sbloccato" Il commento del tecnico biancoverde al termine del match del "D'Angelo"

"Volevamo la vittoria e chiudere il girone d'andata con un risultato importante". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Team Altamura - Avellino 1-3: "Tranne i minuti iniziali abbiamo fatto una buona gara. - ha spiegato il tecnico dei lupi - L'importante era portare a casa i tre punti e si sono sbloccati anche gli attaccanti. L'Altamura ha fatto la gara che voleva in avvuio, non so se la palla fosse uscita sull'azione del gol. Pressione subita nel finale? Godiamoci questo momento, chiudiamo il girone d'andata con un risultato positivo. Siamo in una posizione buona e aspettiamo le altre. Redan? L'ho sempre detto, lui è un giocatore importante e il discorso vale anche per gli altri. Ha trovato il gol, è stato bravo a centrarlo perché l'ha voluto. Patierno? Il discorso vale per tutti. Antony (Iannarilli, ndr) ha fatto una partita strepitosa con parate non facili. Sono stati tutti bravi, sapevamo che era una gara difficile. Usciamo da questo campo difficile con il risultato pieno. Il bilancio? È importante. Siamo in una posizione importante, non ci accontentiamo e un pizzico di fiducia e di gloria va data a questi ragazzi. Tribuzzi? Alessio è un giocatore di qualità, lo sa e c'è stato il tempo di impiegarlo. Si è conquistato lo spazio, ma non ci dobbiamo fermare. Ora testa alla Giana Erminio: sarà una gara importante, giocherà chi ha giocato meno, ma vogliamo la semifinale".