Altamura-Avellino 1-3, Iannarilli: "Non era facile. Ora testa alla Coppa" Il commento dell'estremo difensore al termine del match del "D'Angelo"

“Il palo? Sì, c'è stata la sofferenza, ma era importante conquistare i tre punti. Mi alleno per essere prezioso, per aiutare la squadra”. Così Antony Iannarilli si è espresso al termine di Team Altamura - Avellino 1-3: “Io sono chiamato a non prendere gol. Quando ci riesco sono contento. - ha spiegato l'estremo difensore dei lupi - L'importante era tornare a vincere, dobbiamo restare attaccati. Non mi piace guardare gli altri, ma il nostro obiettivo è chiaro. Non era facile vincere qui, era il loro esordio in casa e siamo stati bravi a passare con tre punti preziosi. L'obiettivo è di tutti, di noi calciatori, dello staff e della proprietà. Anche chi entra sta facendo bene. In allenamento c'è competizione. Dobbiamo continuare tutti così, ora pensiamo alla Coppa. L'atteggiamento aiuta, la vittoria fa sempre bene e puntiamo alla semifinale. Non guardo troppo avanti, penso solo al prossimo match. Dopo la Giana Erminio penseremo al Picerno”.