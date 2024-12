Avellino: ecco giorni e orari delle gare fino alla trentaduesima giornata Un match alle 12.30 al "Partenio-Lombardi" nel mese di marzo

La Lega Pro ha comunicato i giorni e gli orari delle sfide di campionato in Serie C fino alla tredicesima giornata di ritorno (trentaduesimo turno). L'Avellino chiuderà il 2024 contro il Picerno domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi" e già era programmata anche la prima gara del nuovo anno solare (Giugliano-Avellino domenica 5 gennaio alle 17.30). Match in diversi orari fino al 16 marzo: spicca Avellino-Juventus Next Gen di domenica alle 12.30.

Il calendario fino alla tredicesima giornata di ritorno

20) Avellino - Picerno: domenica 22 dicembre ore 17.30

Pausa natalizia

21) Giugliano - Avellino: domenica 5 gennaio ore 17.30

22) Audace Cerignola - Avellino: lunedì 13 gennaio ore 20.30

23) Avellino - Cavese: sabato 18 gennaio ore 17.30

24) Latina - Avellino: domenica 26 gennaio ore 15

25) Avellino - Turris: domenica 2 febbraio ore 15

26) Foggia - Avellino: sabato 8 febbraio ore 17.30

27) Avellino - Crotone: domenica 16 febbraio ore 15

28) Casertana - Avellino: sabato 22 febbraio ore 17.30

29) Avellino - Juventus Next Gen: domenica 2 marzo ore 12.30

30) ACR Messina - Avellino: sabato 8 marzo ore 15

31) Avellino - Trapani: mercoledì 12 marzo ore 20.30

32) Taranto - Avellino: domenica 16 marzo ore 20.30