Avellino-Picerno 1-0, Biancolino: "Vittoria di carattere e mentalità" Il commento del tecnico biancoverde al termine del match

"Vittoria di carattere e maturità dopo una brutta partita in Coppa Italia. Mi dispiace per i tifosi che hanno raggiunto Gorgonzola per seguirci. Oggi c’era voglia di vincere e abbiamo conquistato tre punti preziosi". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Avellino-Picerno 1-0: "Si può sbagliare una partita. Siamo chiamati a rincorrere e può capitare una buca durante il percorso. Abbiamo recuperato tanti punti. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Giocatori che erano fuori sono diventati titolari. Può succedere una gara del genere, ma non era il momento di steccare così una partita dopo due vittorie di fila. L’importante era riprendere il nostro cammino e l’abbiamo fatto nel modo migliore. Sono abituato a guardare avanti, ma ci sta. Si può sbagliare, ma era fondamentale riprendere subito. Era difficile rincorrere come abbiamo fatto. Se pensiamo a raggiungere subito la vetta si fa fatica. Dobbiamo pensare un gradino alla volta. Ci sono ritrovati in poco tempo a 8 punti dal primo posto. I ragazzi stanno facendo bene, ma sanno che possono fare ancora di più. Il girone di ritorno è un altro campionato. Sta a noi andare avanti. La puoi chiudere prima, non è accaduto e su questo dettaglio si può migliorare. Il mercato? La proprietà lo sa. Voglio mettere qualcosa di mio, ma possiamo rimanere anche così. La società sa cosa ho chiesto, ma si vedrà. Numericamente dobbiamo chiudere qualche buco per caratteristiche".