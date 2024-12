Avellino verso il Natale: ecco come ripartiranno i lupi per il 2025 Ore di riposo, sessione invernale di calciomercato sempre più vicina

Sono ore di riposo in casa Avellino. Rompete le righe determinato praticamente nei minuti successivi alla vittoria sul Picerno, ottenuta con il gol di Thiago Cionek. L'1-0 sui lucani ha garantito il terzo successo consecutivo in campionato, il terzo posto condiviso con Audace Cerignola e Potenza e confermato il -5 dalla vetta occupata dal Benevento. La ventesima giornata si è chiusa con il pari a reti bianche tra il Trapani e il Foggia.

De Cristofaro salterà Giugliano-Avellino

Testa al 2025 per tutti i team di Serie C che vivono la pausa natalizia. L'Avellino si ritroverà al "Partenio-Lombardi" lunedì prossimo con il Giugliano nel mirino. Sarà derby al "De Cristofaro" senza Antonio De Cristofaro. Raffaele Biancolino dovrà fare a meno del centrocampista che sconterà il turno di squalifica causato dal quinto giallo in campionato rimediato domenica contro il Picerno. Ci sarà tempo per valutare la miglior soluzione, per la scelta con cui coprire l'assenza di un calciatore che nella gestione Biancolino è cresciuto tantissimo andando a segno con gol pesanti in tre occasioni con l'ACR Messina, il Monopoli e il Sorrento. Inoltre, sarà rivalutata la condizione di Michele Rigione, uscito al 40' per infortunio alla caviglia sinistra nel corso dell'ultimo match.

Primi rumors di mercato

Il Pitone non ha nascosto la volontà di inserire qualcosa di suo nella rosa e cresce l'attesa per il mercato. Marco Toscano e Michele Vano potrebbero vivere la seconda parte della stagione in un altro club del girone C. C'è il Trapani sul centrocampista, la Casertana sulla punta, ma i rumors non mancano in entrata e in uscita verso l'apertura della sessione invernale.