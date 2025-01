Avellino: un dubbio verso il Giugliano, un'assenza per squalifica Prima uscita dalla rosa, nelle prossime ore ulteriori novità tra i biancoverdi

L'Avellino ha il Giugliano nel mirino e lo staff tecnico valuterà la condizione fisica di Michele Rigione, in dubbio per il problema alla caviglia sinistra. Nella prima gara del 2025 Raffaele Biancolino dovrà fare a meno di Antonio De Cristofaro per squalifica. Sfoltire la rosa e aggiungere ciò che manca in virtù del cambio di modulo operato con l'ingresso di Biancolino alla guida della prima squadra per il suo 4-3-1-2: prime ore nel 2025 ed ecco la sessione invernale di calciomercato.

Vano alla Casertana, Cancellieri alla Triestina, Toscano al Trapani

L'Avellino ha salutato Michele Vano che già sul finale del 2024 si è allenato con i nuovi compagni di squadra. La punta vivrà la seconda parte della stagione con la Casertana: sarà trasferimento a titolo definitivo. Damiano Cancellieri saluterà Avellino dopo 6 mesi vissuti prima come potenziale alternativa sulla fascia sinistra e poi da fuori lista dal mese di ottobre per il reintegro di Thiago Cionek. Cancellieri passerà alla Triestina con la formula del prestito. Marco Toscano tornerà al Trapani. Il nativo di Erice ha già vissuto un'esperienza in granata e sarà ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto. In uscita ci sono anche Manuel Llano, l'altro fuorilista Daniel Sannipoli e Simone Benedetti. Occhio a ulteriori rumors.

Deferimenti per 4 club di Serie C

Nel frattempo la Serie C ha salutato il 2024 con il Novara, il Rimini, il Taranto e la Turris deferiti su segnalazioni della Covisoc: i quattro club dovranno rispondere di una serie di violazioni di natura amministrativa di fronte al Tribunale Federale Nazionale. Altre criticità riscontrate, quindi, a Turris e Taranto nel girone C.