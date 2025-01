Avellino: via al mercato, un colpo per reparto in entrata Si è aperta la sessione invernale di calciomercato con la cessione di Vano alla Casertana

Il giusto numero per la rosa evitando fuori lista, un volto nuovo per reparto rispondendo all'esigenza determinata dal cambio di modulo nel corso della prima parte di stagione, dal 3-5-2 al 4-3-1-2: così l'Avellino vive le prime ore della sessione invernale di calciomercato. Il club biancoverde ha salutato Michele Vano, ceduto a titolo definitivo alla Casertana e proseguiranno le uscite con Damiano Cancellieri e Marco Toscano in prestito rispettivamente alla Triestina e al Trapani (per il centrocampista c'è anche il diritto di riscatto nella formula della cessione a titolo temporaneo). Verso l'addio ci sono anche Daniel Sannipoli e Simone Benedetti.

Matino e Panico, ma occhio anche a Todisco

In entrata ecco il difensore del Bari, Emmanuele Matino, e l'attaccante della Carrarese, Giuseppe Panico. Occhio al cambio di prospettiva per la fascia destra. Gianmarco Todisco, esterno del Sorrento, sembra aver superato con decisione Davide Gentile nelle idee biancoverdi. Il partenopeo, di proprietà della Fiorentina, è in prestito alla Salernitana e il cambio in panchina operato dai granata può aprire una rivalutazione della rosa e a tempi diversi nella sessione invernale. L'Avellino vuole accelerare e Todisco può risultare come l'alternativa a Cancellotti sulla corsia destra.