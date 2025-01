Avellino: prolungamento del contratto con Frascatore, i dettagli Proseguono gli annunci da parte della società irpina in apertura della sessione invernale

Paolo Frascatore ha rinnovato il contratto con l'Avellino. L'accordo firmato nel gennaio 2024 era in scadenza (30 giugno 2025). Prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2026 per il terzino sinistro titolare del 4-3-1-2 di Raffaele Biancolino.

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Paolo Frascatore. Il difensore ha rinnovato per un’ulteriore stagione sportiva il contratto in scadenza nel 2025, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2026. Arrivato ad Avellino a gennaio 2024 in biancoverde ha collezionato 39 presenze realizzando 3 gol e fornendo 2 assist ai propri compagni di squadra rivelandosi un punto fermo del progetto tecnico-tattico della formazione irpina. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".