Avellino: Vano ceduto alla Casertana, i dettagli L'attaccante: "Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo"

Michele Vano è un nuovo calciatore della Casertana. L'Avellino e il club rossoblu hanno ufficializzato l'accordo, già raggiunto sul finale del 2024 e con la punta che si era allenata con i nuovi compagni di squadra prima del nuovo anno. "Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo. - ha spiegato Vano - Sono pronto a dare il mio contributo per il bene della squadra, consapevole che gli obiettivi di quest’ultima viaggino di pari passo con quelli personali. Da avversario ho potuto giocare al Pinto e toccare con mano il calore e la fame di calcio che c’è in questa piazza importante. Per me non può che essere uno stimolo ulteriore a dare tutto”.

Il comunicato ufficiale del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Casertana FC il calciatore Michele Vano. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

La nota ufficiale della società rossoblu

"La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Michele Vano. L’attaccante classe 1991 arriva a titolo definitivo dall’US Avellino sottoscrivendo un contratto con scadenza al 30 giugno 2026. Possente centravanti di 196 cm, Vano vanta una lunga carriera che l’ha visto indossare, tra le tante, le maglie di Arzachena, Carpi, Mantova, Perugia, Pistoiese, Rimini e Monterosi, per poi approdare la scorsa estate nelle fila del club irpino. Vano indosserà la maglia rossoblu numero 91".