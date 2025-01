Avellino, Sounas: "Non possiamo difenderci per 30 minuti, non vedo distrazioni" "Il mercato? Non tocca a me, a noi parlarne. Pensiamo solo al campo"

"Abbiamo fatto un buon primo tempo con gestione del ritmo e del gioco nella loro metà campo. Abbiamo avuto qualche chance, ma dovevamo essere più cattivi. Abbiamo rischiato solo in un'occasione. Poi nella ripresa abbiamo trovato il gol, ma ci siamo abbassati troppo. Dovevamo gestire tutto in modo diverso e dobbiamo lavorare su questo aspetto. Per quanto siamo forti non possiamo difenderci per 30 minuti". Così Dimitrios Sounas si è espresso al termine di Giugliano-Avellino 1-1. Il suo gol non è bastato ai lupi per vincere al "De Cristofaro": "Dobbiamo lavorare su questo con lo staff e col mister. Non dobbiamo abbassarci perché prima o poi è difficile. La partita va chiusa. - ha aggiunto il centrocampista greco - C'è stata qualche occasione, ma non abbiamo trovato il gol. Siamo delusi per come è arrivato il pareggio. Lo spogliatoio è sano. Ci sono tanti calciatori esperti. C'è chiaramente tanta delusione. Il campionato è ancora lungo. Il mercato? Non tocca a me, penso solo al campo. Non vedo calciatori distratti. Dobbiamo rialzarci subito. Il ritorno è un altro campionato. Lunedì c'è una gara importantissima. Devo tirare un po' di più e sto lavorando sulle conclusioni da fuori area".