Giugliano-Avellino 1-1, tabellino e voti dei lupi, a -7 dalla vetta I lupi non chiudono il match e il 3-5-2 per i minuti finali non paga

L'Avellino non risponde dopo le vittorie del Benevento, del Monopoli e dell'Audace Cerignola e si ritrova a -7 dalla vetta dopo l'1-1 con il Giugliano. Sounas al 53', Masala all'89' con i lupi che escono dal "De Cristofaro" con i rimpianti di un vantaggio nuovamente sprecato. Non pagano le scelte operate nella ripresa da Biancolino. Il tecnico non ha nascosto l'insoddisfazione per quanto visto nel secondo tempo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventunesima Giornata

Giugliano - Avellino 1-1

Marcatori: 8' st Sounas (A), 44' st Masala (G)

Giugliano (4-3-3): D. Russo; Valdesi, Solcia (1' st Minelli), Caldore, Oyewale; Celeghin, De Rosa (34' st Masala), Giorgione; Ciuferri (46' st Peluso), Padula (28' st De Paoli), D'Agostino (28' st Balde). All. Bertotto. A disp. Barosi, Iardino, Acella, Nuredini, Lleshi

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6; Cancellotti 6, Cionek 6, Enrici 5, Todisco 6,5 (36' st Rigione 5); Armellino 5, Palmiero 5,5, Sounas 6,5 (25' st Rocca 5); D'Ausilio 5,5 (12' st Tribuzzi 5); Redan 5 (12' st R. Russo 5), Gori 5. All. Biancolino 5. A disp. Marson, Guarnieri, Sannipoli, Benedetti, Frascatore, Arzillo, Campanile, Llano, Liotti

Arbitro: Di Reda

Ammoniti: Enrici (A), Sounas (A), Gori (A), Padula (G), Palmiero (A), Caldore (G), Masala (G)

Recupero: 2' pt, 5' st