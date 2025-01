Avellino: un centrocampista salterà la sfida di Cerignola Ammenda per il club, il giudice sportivo: divelti 7 seggiolini posti all'interno del settore ospiti

Dimitrios Sounas salterà Audace Cerignola - Avellino. Dalle decisioni del giudice sportivo spicca il quinto giallo in campionato rimediato dal centrocampista greco nel pari con il Giugliano (1-1). Raffaele Biancolino non potrà contare su Sounas nel match del "Monterisi" in programma lunedì (ore 20.30). C'è anche un'ammenda per il club biancoverde. Divelti 7 seggiolini posti all'interno del settore ospiti. (clicca qui per il comunicato ufficiale della Lega Pro con le decisioni del giudice sportivo)

Dal comunicato della Lega Pro

Ammenda di 200 euro all'Avellino " per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto sette seggiolini, posti all’interno del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto)".