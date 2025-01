Avellino: c'è Manzi. Sannipoli ai saluti, anche Tribuzzi in uscita Petermann per il centrocampo, ma si valuta anche la pista che porta a Palumbo

L'equilibrio tra i volti nuovi e le potenziali uscite, in crescita come numero rispetto alle idee iniziali: così l'Avellino vive la seconda settimana della sessione invernale di calciomercato. Dopo aver inserito Gianmarco Todisco nella batteria di esterni difensivi, nelle scorse ore Giuseppe Panico ha raggiunto il "Partenio-Lombardi" aprendo la nuova avventura in carriera. L'attaccante di Ottaviano sembra già lanciato verso una maglia da titolare. Cosimo Patierno dovrebbe rientrare quanto prima da Roma dove sta completando il ciclo di terapie. Il reparto offensivo conferma criticità prendendo in considerazione le prestazioni, sicuramente non da protagonista, di Daishawn Redan e Gabriele Gori a Giugliano. Oltre a Panico resta sempre l'idea Gennaro Anatriello, a segno anche nel primo match del 2025 con il Messina contro il Cerignola, prossimo avversario dell'Avellino lunedì sera.

L'Entella libererà Manzi dopo aver definito l'operazione in entrata

Per la difesa Claudio Manzi è sempre più vicino ai lupi. La Virtus Entella va a caccia della nuova pedina per il suo reparto arretrato e da questa definizione passerà l'arrivo del nativo di Lacco Ameno in Irpinia. Per il centrocampo si conferma il testa a testa tra Martin Palumbo, orientato a valutare anche piste cadette, e Davide Petermann, che potrebbe salutare il Latina.

Sannipoli verso la Cavese

In uscita non cambia la prospettiva: a Simone Benedetti, Daniele Liotti e Daniel Sannipoli si è aggiunto Alessio Tribuzzi. L'idea biancoverde è quella prendere in considerazione offerte dagli altri gironi di Serie C per il capitolino, anonimo nella prima parte di stagione. Sannipoli è pronto a trasferirsi alla Cavese.