Avellino: Patierno verso il rientro, dubbio Frascatore Manzi in arrivo, Sannipoli alla Cavese, Liotti in uscita: le novità di mercato

Cosimo Patierno ha ultimato il ciclo di terapie e appare pronto al rientro in gruppo. L'attaccante dell'Avellino ha sviluppato una fase di recupero propedeutica per la seconda parte di stagione dopo aver forzato nel girone d'andata, ma riscontrando anche segnali positivi, come le ultime gare del 2024 vissute senza la necessità delle infiltrazioni, un dettaglio sottolineato proprio da Patierno al termine di Altamura-Avellino. In virtù delle scelte prese nel recente passato, in caso di convocazione, Patierno appare destinato al ritorno dal primo minuto in attacco e Giuseppe Panico potrebbe già fare coppia con il nativo di Bitonto.

Le scelte verso Cerignola

Si conferma, invece, il dubbio dal nome Paolo Frascatore. Il problema alla caviglia che l'ha bloccato prima di Giugliano-Avellino persiste e, quindi, occhio alla conferma del pacchetto difensivo presentato dal primo minuto al "De Cristofaro" con Gianmarco Todisco a destra, Tommaso Cancellotti a sinistra e con Patrick Enrici in coppia con Thiago Cionek al centro. Il brasiliano-polacco è in ballottaggio con Michele Rigione e il partenopeo appare favorito. Tra le scelte difensive ci sarà anche Claudio Manzi in arrivo dalla Virtus Entella. A centrocampo tornerà Antonio De Cristofaro dopo il turno di stop scontato domenica scorsa. Per sostituire Dimitrios Sounas, squalificato, testa a testa tra Michele Rocca e Marco Armellino. Fronte mercato, in uscita ci sono Simone Benedetti, Daniele Liotti e Alessio Tribuzzi con Daniel Sannipoli alla Cavese.