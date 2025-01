Avellino, altro rinforzo per Biancolino: dall'Entella arriva Claudio Manzi Contratto fino al 30 giugno 2027 per il difensore nativo di Lacco Ameno

L'Avellino batte un nuovo colpo in entrata. Dopo aver definito l'ingaggio di Giuseppe Panico, la società biancoverde ha ufficializzato il tesseramento del difensore Claudio Manzi, prelevato a titolo definitivo dalla Virtus Entella. Il calciatore ha firmato un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2027.

Nato a Lacco Ameno (Napoli) il 21 giugno 2000, il difensore campano è cresciuto tra le giovanili di Ischia e Napoli. In carriera ha indossato le maglie di Fermana, Turris e Virtus Entella.

In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 126 presenze, divise tra campionato, coppa italia e coppa di serie C, in cui ha realizzato anche 2 gol.