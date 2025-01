Avellino: altro pari, 1-1 a Cerignola, De Cristofaro risponde a Volpe Avvio di 2025 targato 1-1 per i lupi: pugliesi avanti e ripresi al 4' dei 5 minuti di recupero

Il gol di De Cristofaro per l'1-1 tra l'Audace Cerignola e l'Avellino. Altro pari, il secondo di fila nelle due sfide del 2025, per i biancoverdi che si ritrovano sotto al 78' con il gol di Volpe e che firmano in extremis, nel quarto dei cinque di minuti di recupero, il gol del pareggio con l'ex.

Primo tempo

Biancolino punta su Panico dal primo minuto con Patierno in attacco. D’Ausilio è il trequartista, scelte obbligate in mediana. In difesa tornano Frascatore e Rigione. Al 4’ il Cerignola trova il gol, ma Visentin segna con un tocco di mano e viene ammonito. L’Avellino rischia in avvio, ma si scuote dopo l’occasione firmata Tascone. Al 36’ Patierno non sfrutta a dovere la chance creata dal cross di Cancellotti e dal mancato controllo di Panico: la punta di Bitonto calcia con il mancino, ma non centra lo specchio con Saracco immobile. Due minuti dopo D’Ausilio trova Saracco, abile in risposta sulla conclusione decisa del trequartista. Al 40’ Iannarilli è bravo a girare in angolo l’insidiosa punizione battuta da Achik. A pochi secondi dall’intervallo Panico non sfrutta a dovere la chance chiusa con una deviazione di Visentin dopo il servizio di Armellino (0-0 all’intervallo).

Secondo tempo

In avvio di ripresa altro tentativo irpino, poi rispunta l’Audace con Iannarilli super prima su Tascone e poi su Ruggiero. Al 56’ si ripropone l’Avellino che rischia di perdere Frascatore. Brutto colpo al volto subito in giocata aerea dal difensore che resta in campo. Al 65’ Biancolino inserisce Russo per D’Ausilio, al 76’ dentro Redan per Panico. Due minuti dopo il Cerignola sigla l’1-0: Volpe recupera spazio e palla su Rigione e batte Iannarilli in uscita con una difesa biancoverde presa completamente di sorpresa. Per il finale di gara lo staff tecnico irpino punta su Gori e Campanile per Frascatore e Armellino. Al minuto 87 Campanile spreca una chance clamorosa: colpo di testa che non trova lo specchio sul cross di Patierno. Nei cinque minuti di recupero, Gori controlla la sfera e la gira dietro per il piazzato di De Cristofaro: gol dell’ex per l’1-1 al “Monterisi” al minuto 94.