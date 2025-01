Avellino: terzino sinistro e centrocampista, ma non solo. Dal campo... Sabato (ore 17.30) la sfida contro la Cavese per i lupi al "Partenio-Lombardi"

Ripartenza immediata dopo il pari con l'Audace Cerignola per una settimana corta perché già sabato, con calcio d'inizio alle 17.30, l'Avellino ospiterà la Cavese al "Partenio-Lombardi". Sedute a porte chiuse nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari e Michele D'Ausilio ha svolto lavoro di scarico. I timori iniziali di un nuovo infortunio muscolare potrebbero volare via lungo la preparazione, ma il trequartista sarà rivalutato costantemente dallo staff medico. Michele Rocca, assente per un forte attacco influenzale a Cerignola, torna a disposizione al pari di Dimitrios Sounas che ha scontato il turno di squalifica.

Palumbo per la mediana, l'under per la fascia

Dal campo al mercato con l'obiettivo di definire gli ultimi colpi. Per il centrocampo l'Avellino punta deciso su Martin Palumbo. La dirigenza irpina vuole assicurarsi le prestazioni del norvegese della Juventus Next Gen. Per l'attacco su Gennaro Anatriello c'è anche il pressing del Trapani. La società biancoverde dovrà definire l'alternativa a Paolo Frascatore sulla fascia sinistra e cerca la miglior soluzione under. In uscita ci sono Simone Benedetti, Daniele Liotti, Alessio Tribuzzi e Manuel Llano: prospettiva Pianese per l'argentino. Ecco le priorità per l'equilibrio nella lista della seconda parte del campionato, ma con possibili sorprese. Resta il contatto tra l'Avellino e il Pescara con Gabriele Gori e Davide Merola in una potenziale trattativa da qui a fine sessione.