Avellino: la prospettiva con Palumbo e su Anatriello... Seconda parte della sessione invernale di calciomercato ricca di novità e sorprese

Tutto definito per l'arrivo di Martin Palumbo in casa Avellino. Accordo con il centrocampista norvegese con cittadinanza italiana, classe 2002, per un contratto fino al 30 giugno 2028, ultimi dettagli con la Juventus per il trasferimento a titolo definitivo e nell'operazione ci sarebbe una percentuale sulla futura rivendita. Il club biancoverde completa la mediana e inserisce un'alternativa a Luca Palmiero nell'immediato garantendosi una pedina per il futuro progetto tecnico. Ora l'attesa è legata a Gennaro Anatriello e per l'attaccante partenopeo, classe 2004, c'è un testa a testa da giorni tra l'Avellino e il Trapani. In queste ore il club siciliano potrebbe aver superato i lupi nella corsa al calciatore di proprietà di Bologna, protagonista con l'ACR Messina fin qui in stagione.

Liotti verso Trapani: il club siciliano ha annunciato Ciuferri

L'Avellino punta a inserire anche un terzino sinistro under e i nomi di Andrea Bozzolan del Milan Futuro e dell'irpino Mattia Maffei del Catania restano tra i rumors biancoverdi per la seconda parte della sessione invernale di calciomercato. Sul fronte uscite proprio verso Trapani appare lanciato Daniele Liotti. La società siciliana ha ufficializzato l'arrivo di Flavio Ciuferi dal Giugliano ed è vicinissima a Luca Verna del Catania, ex Catanzaro.