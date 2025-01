Avellino, Biancolino: "Test di maturità, su D'Ausilio e Gori..." È la vigilia della sfida tra gli irpini e i metelliani al "Partenio-Lombardi"

"Serve una prova di maturità per far sì che i due pareggi diventino importanti. Serve una vittoria davanti al nostro pubblico. Sarà la prima gara al Partenio nel 2025 e affronteremo una squadra di qualità". Così Raffaele Biancolino ha presentato la gara Avellino-Cavese, in programma domani (ore 17.30): "Arriverà una squadra che non ha mai preso gol su palla inattiva. Arriva da due risultati importanti e dobbiamo centrare i tre punti per rimanere in scia. D'Ausilio? Non sta bene, ha dei fastidi al flessore, ma non solo. C'è da parlare con lo staff medico, ma non sarà della partita".

"Il direttore e la proprietà sanno cosa occorre"

"Gori? È un ragazzo serio, si allena sempre al massimo, ha sempre voglia di dimostrare. Ci confrontiamo spesso. - ha spiegato Biancolino - Vedo che vuole migliorare e fare bene. Sa che può dare di più e sono a sua disposizione per trovare il massimo da Gori. Fin quando sarà qui, Gori resta un giocatore importante. A oggi resta, ma sul mercato il direttore e la proprietà sanno cosa occorre per rendere la rosa ancora più decisa per l'obiettivo. Alleno chi ho a disposizione e sono contento di chi alleno".

"Fiducia in più, ma da dimostrare domani"

"Durante la settimana ho avvertito quella fiducia in più, ma dovremo farla vedere domani. Durante la partita c'è stata la reazione e poi ancora di più con il gol del pari. Abbiamo affrontato una squadra forte. Ho notato questo cambio di umore, dall'amarezza di Giugliano alla ricarica dopo il pari con il Cerignola, ma ora testa alla Cavese per tre punti fondamentali. Patierno? Chicco sta molto meglio, più gioca più entra in condizione con un fastidio minimo. La squadra sente la sua mancanza se non c'è. Può e deve fare ancora tanto. Palumbo? È un giocatore importante nell'immediato e per il futuro. Può giocare sia a 2 che a 3 in mediana. Può giocare da play. Ha tanta qualità e renderebbe ancora più forte il centrocampo".