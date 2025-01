Avellino-Cavese 2-1, Maiuri: "Incredibile iniziare così la ripresa" Il tecnico dei metelliani: "Sono davvero arrabbiato. Quando combini la frittata..."

"Nel primo tempo avevamo gestito il match. Sul cambio di sistema dovevamo rispondere subito e non va bene buttare via così la prestazione. Ci siamo rimessi in pista, ma dovevamo ripartire forte. Avevamo detto altro nello spogliatoio rispetto a quanto fatto in avvio di ripresa. Bisogna essere più svegli, più cattivi e visto il primo tempo mi dà vera rabbia. Abbiamo cambiato anche noi il sistema di gioco, ma quando combini la frittata… Sono davvero arrabbiato": così Vincenzo Maiuri si è espresso al termine di Avellino-Cavese 2-1.

"Dobbiamo cresre nell'attenzione sui dettagli"

"L’Avellino ha fatto la sua partita, ma non dovevamo completarla così dopo quello che è stato fatto nel primo tempo. Il sistema di gioco? Dovremo avere tutte le pedine a disposizione. - ha aggiunto Maiuri - Ci siamo adattati, ma ripeto: dovevamo essere molto diversi in avvio del secondo tempo. Nelle attenzioni dei dettagli dobbiamo crescere. Abbiamo servito su un piatto d’argento la vittoria all’Avellino. Dovevamo fare di più anche nelle soluzioni offensive. Potevamo concludere e non l’abbiamo fatto. Ci siamo persi in qualche scelta errata”.