Avellino-Cavese 2-1, Biancolino: "Campanile titolare? Rifarei la scelta" "Qualcuno vuole andare via? Così sia. Su Gori..."

"Mi aspettavo una Cavese di qualità e quantità. Contro di noi tutti danno il massimo e oltre. Giusto così, ma l’Avellino dal secondo tempo ha cambiato passo. Nel primo avevamo seguito troppo il ritmo degli avversari. Faccio i complimenti a tutti per l’atteggiamento": così si è espresso Raffaele Biancolino al termine di Avellino-Cavese 2-1.

"Se va via Gori, voglio una pedina della stessa qualità"

"Ci vogliono ancora punti per risalire in classifica. Ci vuole qualcosa in più. Serve qualcosa in più da qui alla fine. - ha aggiunto Biancolino - Campanile come segnale? Non voglio passare per il presuntuoso, ma rifarei la scelta, vedo il ragazzo che mi dà tanto e mi ha dato quello che cercavo. Tutte le scelte pesano. Sta al giocatore, a tutti dimostrare e dare quanto vuole il mister. Abbiamo deciso di cambiare il sistema. Qualche giocatore indica la volontà di andare via? Così sia, non posso tenere chi non vuole restare. Poi il mercato è ricco di sorprese. Se va via Gori, occorre uno della qualità di Gori. Armellino si allena, gioca o non gioca dà tutto. Ha sposato la causa dell’Avellino. Serve questa mentalità. Tratterò sempre bene tutti. Tutti vogliono giocare per un solo obiettivo".