Avellino: l'arrivo di Palumbo, ora gli ultimi colpi. In attacco... Ultima gara con la Juventus Next Gen per il centrocampista e rigore decisivo contro il Monopoli

Benevento e Monopoli in vetta e l'Avellino a -4. I sanniti sono lanciati verso il recupero di campionato con il Potenza in programma domani (ore 19) al "Viviani". I pugliesi sono stati battuti dalla Juventus Next Gen con il risultato di 1-0 firmato Martin Palumbo, prossimo acquisto dei lupi. Il centrocampista, promesso sposo biancoverde da giorni, è sceso in campo per l'ultima gara con la seconda squadra bianconera e ha trasformato il rigore della vittoria al 75'. È il giorno delle visite mediche alla clinica Villa Stuart, in serata il norvegese con cittadinanza italiana è atteso in Irpinia con la squadra che domani riprenderà la preparazione verso la sfida con il Latina, in programma domenica (ore 15) al "Francioni", per una gara da passaggio obbligato nell'obiettivo della continuità per il sogno della promozione diretta, vissuto in altalena lungo il campionato.

Un attaccante o forse due

In chiave mercato con l'arrivo di Palumbo l'Avellino completa la mediana ed è focus in attacco con un terzino sinistro under. Una punta o forse due: occhio, quindi, a una rivoluzione nel reparto avanzato con la scelta di Raffaele Biancolino per la formazione titolare con Alessandro Campanile titolare e con la novità del cambio di modulo per la ripresa con Raffaele Russo e Giuseppe Panico esterni/trequartisti alle spalle di Cosimo Patierno, da esultanza polemica dopo il gol nel 2-1 sulla Cavese. Per un equilibrio mai davvero trovato in attacco occhio alla prospettiva per Gabriele Gori, ma anche per Daishawn Redan.

Mulè al Trapani per la seconda parte della stagione

Nel frattempo, Erasmo Mulè, ceduto in prestito dall'Avellino al Pescara nella scorsa estate, vivrà la seconda parte della stagione con il Trapani con Marco Toscano, a titolo temporaneo dai lupi ai siciliani e con Daniele Liotti, ceduto a titolo definitivo dal club biancoverde. "Sono felicissimo del mio ritorno a Trapani. Non potevo desiderare altro. - ha affermato il difensore ai canali ufficiali del club - A questo club mi legano bellissimi ricordi dove tutto è partito, con il mio primo anno tra i professionisti. Ritornare al Provinciale mi dà parecchie emozioni e sono pronto a dare tutto me stesso, il mio personale contributo alla squadra".

Il comunicato del Trapani

"La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Avellino 1912, il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Erasmo Mulè. Difensore centrale, nato ad Alcamo il 13 giugno 1999, è cresciuto calcisticamente tra Palermo e Trapani. Per Mulè si tratta di un ritorno in maglia granata con cui ha esordito tra i professionisti e conquistato una promozione in Serie B nella stagione 2018/19. Negli anni successivi tanta esperienza Serie C con le maglie di Juve Stabia, Cesena, Catanzaro, Monopoli e Juventus Next Gen e Avellino. Lo scorso agosto il trasferimento al Pescara in prestito dalla società irpina. Il giocatore si è già aggregato alla squadra e indosserà la maglia numero 13. Bentornato, Erasmo".