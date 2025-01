Avellino: un esterno saluta i lupi, ecco dove giocherà Novità per la porta, prospettiva di un ritorno nel caso di un'uscita

Manuel Llano vivrà la seconda parte della stagione con la Casertana. Sarà cessione a titolo definitivo da parte dell'Avellino con l'esterno argentino che raggiungerà nella rosa dei falchetti Michele Vano, autore della doppietta con cui la squadra ora allenata da Massimo Pavanel ha superato la Turris nel derby del "Liguori" (1-2). Quattro presenze in stagione in biancoverde (due in campionato, due in Coppa Italia di categoria), dieci totali per Llano con l'Avellino per un'avventura iniziata nel gennaio 2024 e vissuta da alternativa o poco più nell'organico a disposizione prima di Michele Pazienza e poi di Raffaele Biancolino.

Modena su Marson, idea Vicenza per Tribuzzi

L'Avellino resta attivo sul mercato con l'obiettivo di inserire un nuovo attaccante e un terzino sinistro under, ma occhio anche alla prospettiva per la porta. Su Leonardo Marson c'è l'interesse del Modena e l'estremo difensore biancoverde, impiegato solo in Coppa e nel match di Trapani per l'indisponibilità di Antony Iannarilli, potrebbe valutare la chance della Serie B. Con l'uscita di Marson è possibile il rientro di Pasquale Pane dal prestito al Team Altamura (13 presenze in campionato con i pugliesi per l'acerrano). Sul fronte cessioni per Alessio Tribuzzi c'è il Vicenza tra i rumors, ma è possibile la prospettiva del ritorno nel progetto tecnico dopo il cambio di modulo con il 4-2-3-1.