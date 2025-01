Avellino, Patierno: "Ho generato divisione. È l'ultima cosa che voglio" L'attaccante sui social lancia un messaggio diverso e di chiusura delle polemiche

Gol, esultanza polemica e post-gara da concetti molto chiari: Cosimo Patierno aveva salutato il "Partenio-Lombardi" con la rete che ha aperto la corsa verso la vittoria dell'Avellino contro la Cavese e con uno sfogo molto deciso in conferenza stampa, legato alle voci di mercato del recente passato e a qualche critica di troppo via social per le scelte nella preparazione e nello sviluppo stagionale. Parole che avevano generato una sorta di divisione nell'ambiente irpino tra chi dava ragione a Patierno e chi, invece, no. Proprio la punta di Bitonto ha deciso di lanciare un messaggio via social diverso e proiettato alla chiusura delle polemiche. "Siamo prima uomini e poi calciatori. Sono consapevole di aver avuto uno sfogo duro, ma allo stesso tempo umano e vero. - ha affermato Patierno con una storia sui profili ufficiali - Ho generato divisione e questa è l'ultima cosa che voglio. Mettiamo tutti, me compreso, da parte le incomprensioni e continuiamo a lottare insieme per l'Avellino": così il bomber dei lupi che alla ripresa della preparazione era in campo e ha sviluppato corsa sul sintetico del "Partenio-Lombardi", propedeutica al ritorno in gruppo nel corso della settimana e alla gestione per poi essere titolare domenica (ore 15) al "Francioni" contro il Latina.