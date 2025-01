Avellino: rebus D'Ausilio. Il terzino sinistro può arrivare dalla Eredivisie Domenica (ore 15) la sfida contro il Latina al "Francioni"

Anche dal secondo e ultimo allenamento a porte aperte verso la sfida contro il Latina si rinnova il dubbio Michele D'Ausilio. A meno di clamorose sorprese l'Avellino dovrà fare a meno del trequartista nella gara di domenica dopo averlo recuperato per il secondo match del 2025, quello pareggiato a Cerignola, e perso proprio al “Monterisi” per il fastidio al flessore della gamba destra, l'opposta rispetto all'infortunio che l'aveva bloccato nel girone d'andata. Raffaele Biancolino ha puntato sul cambio di modulo in corso d'opera, in avvio di ripresa, nella sfida vinta domenica scorsa con la Cavese e valuta la miglior soluzione.

Cambio di modulo, nuove chance

Dal classico 4-3-1-2 al nuovo 4-2-3-1, ma occhio anche all'idea del 4-3-3: è un Avellino che potrebbe presentarsi senza riferimenti e questo aspetto è stato decisivo nella striscia di vittorie centrata con il cambio in panchina dopo il pari all'esordio con la Turris per la gestione Biancolino. Alessio Tribuzzi è rientrato in gruppo e nel progetto tecnico. Con il 4-2-3-1 il capitolino sarà nelle scelte per il ruolo di esterno offensivo, svolto con qualità da Giuseppe Panico e Raffaele Russo. La punta centrale è Cosimo Patierno che nelle scorse ore ha sottolineato sui social l'obiettivo di chiudere la pagina delle polemiche dopo l'esultanza al gol contro i metelliani. Dal mercato spunta la soluzione per la fascia sinistra. C'è la pista che porta a Lorenzo Milani, livornese classe 2001, che dalla scorsa estate è nella rosa dell'Heracles (6 presenze nella Eredivisie, la Serie A olandese).