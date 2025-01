Latina-Avellino: i convocati, D'Ausilio salterà anche la gara del "Francioni" Anche un altro centrocampista ai box. Torna un jolly offensivo

Conferma ai box per Michele D'Ausilio "alle prese con un risentimento al flessore della gamba sinistra". Ecco quanto comunicato dall'Avellino per l'elenco dei convocati diramato da Raffaele Biancolino verso la gara con il Latina, in programma domani (ore 15) al "Francioni". Seconda gara consecutiva con indisponibilità per D'Ausilio. Anche Noah Mutanda resta ai box (risentimento al flessore della gamba destra). Prima convocazione per Martin Palumbo. Alessio Tribuzzi torna nella lista. Non c'è Simone Benedetti, destinato all'addio. Gabriele Gori, nonostante i nuovi rumors di cessione con Facundo Lescano in arrivo, è regolarmente nell'elenco.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 79 Manzi

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 57 Campanile, 91 Panico