Latina-Avellino: le probabili formazioni. Le ultime su Lescano Alle 15 il calcio d'inizio della sfida al "Francioni" per il ventiquattresimo turno

Sfida al "Francioni" contro il Latina per l'Avellino. Calcio d'inizio alle 15 con l'obiettivo continuità per i lupi che andranno a caccia della seconda vittoria di fila e del primo successo in trasferta nel 2025 dopo i pareggi di Giugliano e Cerignola. Nelle scorse ore il club biancoverde ha accelerato sul mercato piazzando un colpo a sorpresa. Facundo Lescano ha sostenuto le visite mediche nel pomeriggio di ieri alla Clinica Villa Stuart. L'acquisto dell'ormai ex Trapani sarà ufficializzato dalla società irpina nella giornata di domani, quando la punta argentina arriverà ad Avellino, alla vigilia del primo allenamento con i nuovi compagni di squadra per la nuova settimana di preparazione. Testa, però, alla gara contro i pontini, con punti pesanti in palio. Biancolino dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 visto nella ripresa con la Cavese, con Iannarilli in porta e la linea difensiva composta da Cancellotti, Rigione, Enrici e Frascatore. A centrocampo occhio al jolly Palumbo, pronto all'esordio, ma potrebbe partire dalla panchina con la conferma di De Cristofaro e Palmiero in mediana e il trio Panico-Sounas-Russo alle spalle di Patierno. Ancora out D'Ausilio al pari di Mutanda. Torna Tribuzzi tra i convocati. Benedetti, in uscita, resta fuori dall'elenco.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-2-3-1): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero; Panico, Sounas, Russo; Patierno. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Todisco, Cionek, Manzi, Rocca, Tribuzzi, Armellino, Redan, Gori, Campanile

Così i pontini nell'ultimo match perso a Foggia (1-0)

Foggia (3-4-1-2): Zacchi; Ercolano, Vona, Crescenzi; Improta, Gatto, Petermann, Saccani (86' Riccardi); Ndoj (58' Ciciretti); Ekuban, Bocic (73' Mastroianni). All. Boscaglia. A disp. Pannozzo, Basti, Di Renzo, Ciko, Cittadino, Marenco, Berman, Segat, De Marchi, Scravaglieri