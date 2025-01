Latina-Avellino 0-3, Sounas: "Lescano? La competizione fa crescere tutti" Il commento del centrocampista biancoverde dopo la vittoria dei lupi al "Francioni"

"Non è stato facile e non esiste una gara facile. Siamo contenti per il risultato e per la prestazione. Dobbiamo avere questo ritmo e continuare così". Così Dimitrios Sounas si è espresso dopo Latina-Avellino 0-3: "I risultati delle altre? Siamo contenti della nostra vittoria. Guardiamo alla nostra gara e non dobbiamo pensare troppo avanti. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - Occorre vincere sempre e deve essere questa la nostra mentalità. La mia stagione? Non mi interessa, mi interessa la stagione dell'Avellino. Vogliamo portare l'Avellino dove merita. Lescano? La competizione fa crescere tutti. Occorre dare il massimo per giocare. Chi arriverà ci darà una grande mano. Siamo una grande famiglia e siamo contenti. La Turris? Sono d'accordo con Antony (Iannarilli, ndr). Può essere una gara trappola e non dobbiamo sottovalutare nessuno. I tifosi? Vederne così tanti e raggiungerli così felici a fine partita ci rende soddisfatti e orgogliosi".