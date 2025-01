VIDEO | Ecco Lescano ad Avellino: nel pomeriggio il primo allenamento Ingresso nella rosa per capocannoniere del girone C di Serie C con 17 reti dopo 24 turni

Facundo Lescano ha raggiunto Avellino e nel pomeriggio svolgerà il primo allenamento in biancoverde. Arrivo in mattinata in Irpinia per l'attaccante argentino, capocannoniere del girone C di Serie C con 17 reti dopo 24 turni di campionato. L'Avellino inserisce Lescano in un reparto offensivo che uscirà modificato al termine della sessione invernale di calciomercato. Testa alla sfida contro la Turris per i lupi: domenica (ore 15) il match casalingo contro i corallini al "Partenio-Lombardi" dopo la vittoria ottenuta al "Francioni" contro il Latina (0-3). Allenamento a porte aperte nel pomeriggio per l'Avellino.