Avellino: ora il rush finale di calciomercato, le ultime per i biancoverdi L'obiettivo di un terzino sinistro, un'uscita per reparto

L'arrivo ad Avellino e primo allenamento con i nuovi compagni di squadra: Facundo Lescano è entrato ufficialmente nella rosa biancoverde. Acquisto dal Trapani a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo per l'attaccante italo-argentino che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con l'Avellino. Capocannoniere del girone C con 17 reti in maglia Trapani dopo 24 turni di campionato, Lescano si è messo subito a disposizione dello staff tecnico e ha lavorato in gruppo verso la sfida che vedrà i lupi affrontare la Turris al “Partenio-Lombardi”.

Trattativa per Milani dell'Heracles

Con l'ingresso di Lescano in entrata manca una sola pedina: l'Avellino cerca la miglior soluzione per la fascia sinistra per assicurarsi l'alternativa a Paolo Frascatore. C'è sempre Lorenzo Milani nelle idee del direttore sportivo Mario Aiello che dopo aver presentato l'offerta al Heracles confida nella volontà dell'ex Pescara. In uscita ci sono Gabriele Gori e Alessio Tribuzzi e c'è la prospettiva Serie B sia per il fiorentino che per il capitolino (Sudtirol e Carrarese per Gori, il Cosenza per Tribuzzi). Interesse dell'ACR Messina per Simone Benedetti. Nel frattempo contro la Turris Biancolino dovrà fare a meno di Patrick Enrici: turno di squalifica per il difensore a causa del quinto giallo in campionato rimediato nella vittoria contro il Latina al “Francioni”.