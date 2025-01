Avellino: si accelera verso la Turris, ecco il nuovo tandem offensivo Un solo vero dubbio per Biancolino nel percorso che porterà alla gara contro i corallini

Con la Turris nel mirino ultima seduta a porte aperte, poi lavoro lontano da occhi indiscreti proseguirà la preparazione dell'Avellino verso il venticinquesimo turno di campionato con i corallini che raggiungeranno il "Partenio-Lombardi" con l'ulteriore stangata rimediata in stagione. Il TFN ha inflitto un -6 nelle scorse ore e la Turris occupa il penultimo posto con 6 punti.

Verso il 4-3-1-2 con Lescano e Patierno in attacco

In campo Antony Iannarilli e Daishawn Redan dopo l'assenza nel primo allenamento settimanale. L'olandese ha sviluppato lavoro differenziato in compagnia di Michele D'Ausilio che resta l'unico vero dubbio dall'infermeria per Raffaele Biancolino. Il trequartista è ai box dal fastidio al flessore della gamba destra accusato lungo il match vissuto da ex a Cerignola. Anche Gabriele Gori ha lavorato a parte. Per il fiorentino si confermano i rumors di uscita dalla rosa biancoverde con la prospettiva Serie B al pari di Alessio Tribuzzi. Per Simone Benedetti c'è la pista ACR Messina. Cosimo Patierno ha sviluppato regolarmente la seduta con i compagni di squadra. Gli esami strumentali hanno escluso limiti verso la gara con la Turris dopo il colpo rimediato a Latina e che l'ha costretto alla sostituzione in avvio della ripresa. Si profila il primo tandem offensivo con Facundo Lescano nel 4-3-1-2 contro la Turris. In entrata l'Avellino va a caccia di un'alternativa per la fascia sinistra. Pressing per Lorenzo Milani dell'Heracles, ma c'è anche Andrea Cagnano del Sudtirol nelle idee del direttore sportivo, Mario Aiello.