Avellino-Turris 3-1, Biancolino: "Ho 23 titolari, risposte importanti da tutti" Il commento del tecnico dei lupi nel post-gara del "Partenio-Lombardi"

"Il record dei secondi? Facundo (Lescano, ndr) sarà più fortunato nella prossima partita, ma conta il risultato, contano i suoi gol per l’obiettivo". Così Raffaele Biancolino nel post-gara di Avellino-Turris 3-1 in riferimento anche al gol più veloce in maglia Avellino, realizzato proprio dal Pitone in Ancona-Avellino nel 2006 (16 secondi): "Lescano? Ha dimostrato che sa capitalizzare al massimo. Il gol subito? Non ce lo possiamo permettere. Ci lavoriamo e dobbiamo evitare questi momenti. La Turris? Si sapeva che non sarebbe stata una passeggiata. Tutti i calciatori danno il massimo contro l’Avellino in uno stadio importante. Mi sembra giusto che tutti diano il massimo. Risposte importanti? Già in altre occasioni chi entra dalla panchina hanno lanciato segnali. Questa squadra ha 23 titolari. Sbaglierò sempre perché lascio in panchina tanti giocatori di qualità. Redan? Un peccato per le occasioni che ha avuto. Il mercato? Vediamo. La società sa cosa occorre e il mercato è strano. Per Gori è arrivata la chiamata dalla B. Ha salutato i tifosi a Latina nel modo migliore".