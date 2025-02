LIVE | Avellino: rush finale di mercato, tutte le novità fino alla chiusura La rosa biancoverde nella sua evoluzione tra acquisti, cessioni, prestiti e ultimi rumors

Si è aperto l'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato che terminerà a mezzanotte con l'Avellino reduce dal 3-1 sulla Turris con il -2 dalla vetta occupata dall'Audace Cerignola, vincente sul Catania e capolista in attesa di Benevento-Monopoli, in programma in serata. La dirigenza biancoverde vive con gestione le ultime 24 ore di mercato con la lista dei 23 integrata dagli under impiegati da Raffaele Biancolino che nella conferenza post-gara di Avellino-Turris ha lasciato aperta la finestra tra entrate ed uscite nel rush finale. Si ragiona su Daishawn Redan, ma il tecnico vuole la certezza di avere comunque una pedina in entrata con caratteristiche precise. In caso contrario punterà sull'olandese fino al termine della stagione. Gli effetti del colpo Facundo Lescano sono risultati evidenti nel 3-2 sui corallini: doppietta con il primo gol dell'argentino dopo 20 secondi e il secondo decisivo per cancellare il pari degli ospiti. Alessio Tribuzzi ha cancellato i rumors di uscita con la bellissima conclusione utile per il terzo gol biancoverde. Ecco tutti i movimenti e la lista della rosa dell'Avellino.

Tutti i movimenti in entrata e in uscita

Acquisti: Lescano (2027) dal Trapani, Palumbo (2028) dalla Juventus (obbligo a determinate condizioni), Manzi (2027) dalla Virtus Entella, Todisco (2027) dal Sorrento

Dentro in prestito: Cagnano dal Sudtirol (obbligo a determinate condizioni), Panico dalla Carrarese (obbligo in caso di promozione)

Cessioni: Liotti al Trapani (titolo definitivo), Benedetti alla Lucchese (titolo definitivo), Vano alla Casertana (titolo definitivo), Llano alla Casertana (titolo definitivo)

Fuori in prestito: Cancellieri (2027) alla Triestina, Sannipoli (2026) alla Cavese, Toscano (2027) al Trapani (obbligo in caso di promozione), Gori (2027) al Sudtirol (diritto di riscatto), Pane (2026) al Team Altamura, Mulè (2026) al Trapani, D'Angelo (2026) al Campobasso, Pezzella (2026) alla Cavese, Maisto (2026) al Gubbio

La rosa per la seconda parte della stagione

Portieri

Iannarilli (2026), Marson (2026), Guarnieri (2025)

Difensori

Cancellotti (2026), Rigione (2026), Frascatore (2026), Enrici (2027), Cionek (2025), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano

Centrocampisti

Armellino (2025), De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2026), Rocca (2026), Tribuzzi (2027), Sounas (2028), Palumbo (2028)

Attaccanti

Russo (2026), Patierno (2026), Redan (2028), Lescano (2027), Panico