Avellino, Redan in prestito: ecco dove giocherà. Ora caccia a un attaccante Lupi alle prese con l'ultimo movimento in uscita e in entrata

Daishawn Redan vivrà la seconda parte della stagione in un altro club. L'Avellino ha praticamente definito l'accordo con il Beerschot, squadra di Anversa partecipante alla Pro League, massima serie del Belgio, per il prestito dell'attaccante. L'olandese sarà allenato dall'ex Liverpool, Dirk Kuyt. Redan è reduce da tante ombre e poche luci nei 6 mesi vissuti in biancoverde. L'arrivo in ritardo lungo la preparazione estiva, il cambio in panchina, le occasioni sprecate, il lampo con la doppietta contro il Catania, seguita dal gol al Team Altamura, reti che sembravano rilanciare l'avventura in Irpinia, ma Redan sarebbe scivolato sempre più nelle scelte offensive di Raffaele Biancolino, in particolar modo con il 4-2-3-1. L'ex Triestina andrà a caccia di continuità nella Serie A belga: il Beerschot occupa l'ultimo posto della Pro League e appare destinato al gruppo salvezza/retrocessione a 6 gare dal termine della stagione regolare. Con l'uscita di Redan l'Avellino dovrà finalizzare l'ultimo arrivo in attacco: l'idea sembra quella di puntare su un giovane.

D'Ausilio punta al ritorno tra i convocati

Per la rosa biancoverde ripresa a porte aperte prima di una preparazione che proseguirà lontana da occhi indiscreti al "Partenio-Lombardi" e che porterà i lupi alla sfida contro il Foggia allo "Zaccheria", in programma sabato alle 17.30. Assenti Redan, Antony Iannarilli e Cosimo Patierno, lavoro differenziato per Michele D'Ausilio, gestione per Antonio De Cristofaro.

Gli allenamenti al "Partenio-Lombardi"

Lunedì ore 11 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Martedì ore 15.30 (porte chiuse)

Mercoledì ore 15.30 (porte chiuse)

Giovedì ore 15.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 15 (porte chiuse)