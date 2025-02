L'arbitro di Foggia-Avellino: ha già diretto un match dei lupi in stagione Sabato (ore 17.30) la sfida tra i satanelli e i lupi per il 26° turno di campionato

La gara Foggia-Avellino, valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C e in programma sabato (ore 17.30) allo "Zaccheria", sarà diretta da Andrea Calzavara della sezione di Varese, coadiuvato dagli assistenti Gilberto Laghezza della sezione di Mestre e Matteo Cardona della sezione di Catania con Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino. In stagione Calzavara ha diretto il derby con il Benevento (2-2) del 17 novembre scorso con un altro precedente: il 2-0 Picerno sui lupi del 26 novembre 2023.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventiseiesima Giornata

ACR Messina - Picerno: Mirabella

Casertana - Audace Cerignola: Ramondino

Crotone - Potenza: Leone

Foggia - Avellino: Calzavara

Juventus Next Gen - Benevento: Mucera

Latina - Cavese: Pezzopane

Monopoli - Catania: Turrini

Sorrento - Taranto: Iannello

Team Altamura - Giugliano: Gemelli

Turris - Trapani: Recchia