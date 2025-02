Foggia-Avellino: probabili formazioni, 7 nel settore ospiti, lupi per la vetta Alle 17.30 la sfida allo "Zaccheria" per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C

Trasferta vietata ai residenti in Irpinia, solo cento biglietti a disposizione per i non residenti in provincia di Avellino e solo con fidelity card e saranno 7 i tifosi biancoverdi nel settore ospiti dello "Zaccheria" di Foggia per la gara tra i satanelli e i lupi con calcio d'inizio alle 17.30. La squadra allenata da Biancolino punta al quarto successo di fila che vale il primo posto momentaneo a quota 49 in attesa di Monopoli-Catania e Juventus Next Gen-Benevento, in programma domani, e di Casertana-Audace Cerignola nel Monday Night del ventiseiesimo turno del girone C di Serie C. Il tecnico di Capodichino ritrova Enrici dopo il turno di squalifica scontato contro la Turris. L'ex Taranto farà coppia al centro della difesa con Rigione dinanzi a Iannarilli tra i pali. Cagnano appare pronto all'esordio in virtù dello stop per Frascatore, bloccato in settimana dalla distrazione al soleo della gamba sinistra. Biancolino potrebbe anche optare per la soluzione proposta a Giugliano con Todisco terzino destro e Cancellotti a sinistra. Con il ritorno di Patierno, per il primo tandem con Lescano in attacco, riecco il 4-3-1-2 e Palumbo potrebbe essere il trequartista con Palmiero regista e De Cristofaro e Sounas a completare l'undici titolare negli spot di mezzala. Rientro per D'Ausilio nell'elenco dei convocati. Il modulo può essere ribaltato sul 4-2-3-1 in corso d'opera con la batteria di trequartisti/esterni a disposizione. Prima convocazione per Zuberek.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Palumbo; Patierno, Lescano. All. Biancolino. A disp. Marson, Della Porta, Todisco, Cionek, Manzi, Rocca, Tribuzzi, Armellino, D'Ausilio, Russo, Zuberek, Panico

Così i satanelli nel ko a Giugliano (2-1)

Foggia (4-2-3-1): Perina; Vezzoni (35' st Danzi), Salines, Camigliano, Felicioli (34' pt Brugognone); Tascone (46' st Ascione), Da Riva; Silvestro, Orlando (1' st Sarr), Zunno; Emmausso. All. Zauri. A disp. De Simone, De Lucia, Santaniello, Marzupio, Dutu