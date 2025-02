Foggia-Avellino: le formazioni ufficiali, diverse novità tra i lupi Sfida allo "Zaccheria": lupi per la quarta vittoria di fila utile per il primo posto momentaneo

Sfida allo "Zaccheria", l'Avellino è ospite del Foggia e Biancolino punta sul 4-3-1-2 con Cagnano al posto dell'infortunato Frascatore sulla fascia sinistra e con gli ingressi di Armellino e Palumbo per De Cristofaro e Palmiero a centrocampo. Torna Enrici al centro della difesa dopo il turno di squalifica. Patierno è titolare con Lescano in attacco. Russo è il trequartista alle spalle delle due punte.

Serie C - Girone C

Ventiseiesima Giornata

Foggia - Avellino

Foggia (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Camigliano, Felicioli; Tascone, Da Riva, Vezzoni; Emmausso, Sarr, Zunno. All. Zauri. A disp. Perina, De Simone, Mazzocco, Danzi, Orlando, Marzupio, Dutu, Parodi, Brugognone, Kiyine

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palumbo, Sounas; Russo; Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp Marson; Della Porta, Todisco, De Cristofaro, Palmiero, D'Ausilio, Rocca, Tribuzzi, Cionek, Zuberek, Manzi, Panico

Arbitro: Calzavara