Avellino: Redan subito a bersaglio in Beerschot-Charleroi Gol dell'olandese al 32' nella gara della venticinquesima giornata di Pro League

Al 32' il primo gol in maglia Beerschot per Daishawn Redan nel match tra la squadra di Anversa e lo Charleroi, valido per il venticinquesimo turno della Pro League, la massima serie belga. Esordio con il gol del vantaggio per il Beerschot, allenato da Dirk Kuyt: Redan si è trasferito in prestito con diritto di opzione dall'Avellino nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato.

In aggiornamento